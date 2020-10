C1 J-2 : Mené 2-0, le Real Madrid évite de justesse la défaite

Le Real Madrid a peiné avant d’obtenir son premier point en Ligue des Champions (J2, phase de groupes 2020-2021). Mené 2-0 après 58 minutes de jeu, le Real Madrid a attendu le temps additionnel pour égaliser (2-2).

Alors que Marcus Thuram double buteur (33e et 58e) a donné l’avantage à Monchengladbach (2-0) mettant le Real dans une position inconfortable, le Real va réussir une ‘Remontada’ inédite pour arracher le match à score de parité 2-2. Ceci grâce au but réducteur de Benzema (87e) et le but qui vaut de l’or inscrit par Casemiro (90+3) pur le 2-2.

Battu à l’ouverture de la C1 par le Shakhtar Donetsk (3-2) à domicile, les Meringues fort de leur victoire 3-1 en Clasico le week-end étaient attendus pour enchaîner en C1. Hélas, malgré la domination en Allemagne, les joueurs de la Maison Blanche ont eu chaud avant de rattraper l’avance de 2 buts. Une prestation en dents de scie des poulains de Zinedine Zidane qui positionne le club en 4e position avec 1 point derrière Shakhtar Donetsk (4 points), Monchengladbach (2 points) et Inter (2 points).

Tous les résultats du Mardi 27 octobre 2020

Groupe A : Lokomotiv Moscou 1 -2 Bayern

Groupe A : Atlético Madrid 3-2 Salzbourg

Groupe B : Shakhtar Donetsk 0-0 Inter

Groupe B : Mönchengladbach 2-2 Real Madrid

Groupe C : Porto 2-0 Olympiacos

Groupe C : Marseille 0-3 Manchester City

Groupe D : Liverpool 2-0 Midtjylland

Groupe D : Atalanta 2-2 Ajax