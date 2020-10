Burkina Faso: un réseau de malfrats démantelé par la police

Ancrée dans la lutte contre l’insécurité, la police du Burkina Faso a démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisés dans les vols des câbles et sabotage des installations de sociétés de télécommunications.

Selon la police, ce sont trois (03) barres de fer, un (01) marteau, une (01) scie en métaux et trois (03) motos, qui servaient de matériels et d’outils pour les opérations de ce groupe de quatre (04) présumés délinquants, spécialisés dans les vols des câbles et sabotages des installations des sociétés de télécommunication de la place.

L’ensemble de ces outils leur permettait, après identification des sites, d’accomplir leur ‘’boulot’’ tard la nuit. Ainsi, ils découpaient en morceau les câbles et les brulaient pour obtenir un assemblage de cuivre, vendu au Burkina Faso et même dans des pays voisins. Leur arrestation fait suite à une collaboration efficace entre la police et la population à la base.

Dans le cadre de sa lutte contre l’insécurité, la police burkinabé a déclaré la guerre aux personnes malintentionnées. Plusieurs groupes d’escrocs, de délinquants et de cybercriminels ont été démantelés ces derniers temps. Dans la majeure partie des cas, ses actions d’éclats sont les fruits d’une collaboration entre les forces de l’ordre et les populations.