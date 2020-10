Burkina Faso – Présidentielle 2020: le chef de file de l’opposition, Zephérin Diabré perd un soutien de taille

L’Union pour le progrès et le changement (UPC) du chef de file de l’opposition burkinabé Zéphirin Diabré, vient d’enregistrer une nouvelle défection. Nathanaël Ouédraogo a décidé de quitter le parti.

C’est un coup dur pour Zéphirin Diabré, qui perd progressivement le terrain face au président sortant, Roch Kaboré. A quelques semaines de la présidentielle prévue pour le dimanche 22 novembre 2020 au Burkina Faso, son parti, l’Union pour le progrès et le changement (UPC), vient d’enregistrer la démission de l’une de ses figures de proues.

En effet, Nathanaël Ouédraogo, un acteur clé de cette formation politique, vient de quitter le navire. “Après presque dix ans à l’UPC, j’ai décidé de démissionner du parti et partant de toutes les fonctions ou postes de responsabilité que j’occupe à compter de la date de réception de cette lettre. Je quitte à mon corps défendant cette maison que j’ai participé à construire, avec honnêteté et abnégation, en sacrifiant souvent ce qui m’est cher”, mentionne-t-il dans sa lettre de démission.

“Je ne renierai jamais mes valeurs morales et religieuses”

Pour la patrie, poursuit le démissionnaire, nous avons lutté durement dans la joie, dans les peines, dans la pesanteur du danger humant allègrement les gaz lacrymogènes. “Cependant pour l’amour du parti, je ne renierai jamais mes valeurs morales et religieuses, au risque de perdre mon âme”, a-t-il martelé.

“Partir c’est mourir un peu … mais je demeure convaincu que si le grain ne meurt, il ne peut porter des fruits. Aussi ce départ se fait, croyez le, dans la douleur et dans la joie d’une renaissance. Sur de nouveaux champs de bataille, je porterai en moi la foi en Dieu et aussi celle de croire que tous les hommes ne sont pas méchants ou égoïstes. Ceci me réconforte et guérit mes profondes blessures”, a déclaré Nathanaël Ouédraogo.

Zoom sur Nathanaël Ouédraogo

Nathanaël Ouédraogo est l’actuel troisième adjoint au maire de Ouagadougou et était le Président de la région du Centre et Secrétaire général de la province du Kadiogo pour le compte du parti de Zéphirin DIABRÉ. En 2015, il a été le directeur national de la campagne présidentielle de Zéphirin Diabré. Quand est venu le moment du scrutin pour les municipales en 2016, il était le candidat du parti du lion à la conquête de la Maire de Ouagadougou.

Sa démission est un coup dur pour l’UPC qui a enregistré plusieurs défections récemment et n’a d’ailleurs pas positionné ces députés pour les législatives du 22 novembre prochain. Visiblement, le parti perd le terrain face au président sortant, Roch Kaboré, qui ne cesse de peaufiner à bien, sa stratégie politique en cette veille électorale.