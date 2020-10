Burkina Faso – Lutte contre le grand banditisme et la criminalité: deux gangs démantelés

Dans la lutte contre le banditisme et la criminalité, la police nationale du Burkina Faso a démantelé deux gangs.

Quinze (15) vélomoteurs, cinq (05) téléviseurs, six (06) téléphones portables, trois (03) boomers, deux (02) cartons de ventilateurs, un (01) véhicule et la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA, tel est le lot de matériels saisi par le Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou entre les mains de six (06) délinquants. Spécialisés dans les vols et recels d’engins à deux roues, ces malfrats, tous des repris de justice et dont l’âge est compris entre 17 et 54ans, écumaient la capitale Burkinabé.

A l’instar de plusieurs réseaux de malfrats déjà démantelés par les services de Police, le mode opératoire de ces deux groupes consistait à identifier les lieux de fréquentation de leurs victimes, à visiter nuitamment leurs domiciles en emportant avec eux tout objet de valeur, et les biens ainsi acquis écoulés sur le marché grâce à des receleurs.

Aussi, la Police Nationale, une fois de plus, traduit sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré à ses côtés pour l’atteinte de ces résultats. Elle invite, par ailleurs, la population à toujours collaborer avec les Forces de Défense et de Sécurité en dénonçant tout comportement suspect via les numéros verts suivants : 17 ; 16 ; 1010.