Burkina Faso: l’armée libère un sous-officier nigérien

L’armée burkinabé a libéré mardi 29 septembre dans la province de Tapoa, un sous-officier du service des eaux et forêts nigérien, qui avait été enlevé et détenu depuis Mars 2020.

Dans le cadre de la mission des opérations de sécurisation du territoire, l’armée burkinabé a entrepris de nombreuses offensives militaires au cours de la semaine du 28 septembre au 04 octobre 2020. Ces offensives ont permis aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de démanteler plusieurs bases des groupes armés et saisir d’importants lots de matériels militaires.

Un officier nigérien a également été libéré lors d’une opération militaire mené dans la province de Tapoa. « Le détachement de DIAPAGA, a réussi, lors de la mission offensive contre une base terroristes menée le 29 septembre dans la TAPOA, à libérer un sous-officier du service des eaux et forêts nigérien qui avait été enlevé et détenu depuis Mars 2020», mentionne le communiqué et précise que le sous-officier été remis aux Forces Armées Nigériennes.