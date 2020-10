Burkina Faso – Agressions et viols à Ouagadougou: la police met aux arrêts les présumés auteurs

La police burkinabé a démantelé mardi, un groupe de délinquant auteur de plusieurs actes d’agressions et de viols dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, la capitale du pays.

Depuis la première plainte enregistrée le 05 mars 2020 au Commissariat de Police de l’Arrondissement de SIGNONGHIN, la police de Burkina Faso a lancé une traque contre un groupe de délinquant, auteur de plusieurs actes d’agressions et de viols. Après plusieurs investigations, la police a mis la main sur ce groupe composé de six (06) membres dont l’âge oscille entre 19 et 42 ans.

A lire Aussi : Présidentielle au Burkina: trois anciens proches de Compaoré déposent leurs candidatures

Arrêtés, lesdits délinquants ont été conduits devant le Procureur du Faso, près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour les suites judiciaires. Précisons, que les délinquants s’attaquaient uniquement aux femmes dans les quartiers Tampouy, Kilwin, Marcoussi, Kamboinsin, Tanghin, Koulouba à Ouagadougou et dans la ville de Ziniaré. Au total, on dénombre une soixantaine de femmes agressées et violées, dont vingt et six (26) ont déjà été identifiées.

Fin septembre, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, a démantelé un réseau de cybercriminel à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Composé de trois élèves et un étudiant, le réseau avait réussi a extorqué près de 10 millions de francs CFA à leurs victimes avant d’être démantelé par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité.