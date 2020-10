Brigitte Macron : son ex-mari André-Louis Auzière est décédé

L’ex-époux de Brigitte Macron, André-Louis Auzière, banquier retraité de 69 ans, est mort en décembre 2019, selon une révélation faite cette semaine par Tiphaine Auzière, la fille cadette de Brigitte Macron, au magazine Paris Match.

C’est la fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, qui a annoncé la mort de son père dans les colonnes de Paris Match. “Mon père est mort, je l’ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. Je l’adorais, c’était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter” a-t-elle confié au magazine. La jeune femme n’a pas souhaité en dire plus sur les circonstances du décès de son père.

André-Louis Auzière et Brigitte Trogneux (maintenant Macron) se sont mariés en 1974 et ont eu trois enfants: Sébastien (en 1975), Laurence (en 1977) et enfin Tiphaine (en 1984). En 2006, leur divorce a été prononcé. En 2007, elle a épousé Emmanuel Macron. On ne sait pas si Brigitte Macron a assisté aux funérailles. Un porte-parole du couple présidentiel a déclaré qu’il n’y aurait “aucun commentaire sur ce sujet car il est de nature privée”.