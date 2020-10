Brest: Steve Mounié dévoile ses idoles

Buteur le weekend dernier lors de l’amical face au Gabon (2-0), Steve Mounié a confié pour Afrique Sports ses modèles de joueurs. L’attaquant béninois a dévoilé les quatre avant-centres qui l’ont inspiré dans sa carrière.

En France où il évolue du côté du stade brestois en Ligue 1, Steve Mounié est beaucoup attendu sur ses qualités d’attaquant dans le club français qui pointe à la 13è place au classement avec 9 points? après 7 journées de championnat. Sortie d’une saison compliquée en Angleterre à Huddersfield (rel2gué en championship), le buteur béninois aura pour tâche d’empêcher le club brestois de suivre le même destin.

Dans un entretien exclusif accordé à Afrique Sports, Steve Mounié a évoqué cette nouvelle aventure avec les pensionnaires de Ligue 1. L’Écureuil a aussi parlé de ses modèles d’attaquants. Ces anciens avant-centres et ceux encore en activité qui l’inspirent dans sa carrière. « Je n’ai pas de modèle de joueur particulier. J’apprécie beaucoup les attaquants, et Didier Drogba en fait partie. Après, il y a Ronaldo, le numéro 9 du Brésil. Il y a beaucoup de joueurs, et je regarde souvent les attaquants de mon profil comme Olivier Giroud, Robert Lewandowski qui est la référence à l’heure actuelle au poste de numéro 9. Donc je m’inspire de plusieurs attaquants. », a-t-il confié.