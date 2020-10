Bolivie: le parti de l’ancien président, Evo morales, remporte l’élection présidentielle

Le candidat du parti socialiste d’Evo Morales, Luis Arce, remporte l’élection présidentielle en Bolivie après l’annulation de l’année dernière.

Le parti d’Evo Morales a remporté la victoire lors de la nouvelle élection présidentielle en Bolivie, après l’annulation de l’année dernière au milieu d’allégations de fraude et de jours de troubles. Les échantillons des bureaux de vote ont montré que le successeur de Morales, Luis Arce, était favorisé par une large marge, un coup de pouce majeur au mouvement socialiste du pays.

L’ancien président Morales a été empêché de se présenter à cette élection, car il fait face à des poursuites après avoir ignoré les limites de mandat l’année dernière et prétendu qu’il avait remporté la présidence, malgré des protestations généralisées et des soupçons de fraude. Morales a ensuite démissionné et a fui le pays, permettant au parti conservateur de prendre le contrôle. Mais cette prise de contrôle n’aura duré qu’un laps de temps car les socialistes sont de retour.