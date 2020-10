Blessure de Van Djik: le joueur donne de ses nouvelles

Dans un message sur ses réseaux sociaux, Virgil Van Djik s’est montré rassurant sur son état de santé. Le défenseur de Liverpool a été victime d’une blessure au ligament du genou, ce weekend lors du derby de la Mersey face à Everton.

Patron de la défense de Liverpool, Virgil Van Djik risque de voir sa saison 2020-2021 s’achever. Titulaire ce weekend lors du choc de la cinquième journée face à Everton (2-2), le géant néerlandais a été victime d’une grosse blessure au ligament du genou. Un gros coup dur pour les Reds qui entament difficilement la défense de leur titre de champion d’Angleterre.

« Le Liverpool FC peut confirmer que Virgil van Dijk subira une intervention chirurgicale à la blessure au genou qu’il a subie lors du match nul 2-2 de samedi à Everton. Le défenseur central a subi une lésion des ligaments du genou suite à un incident impliquant le gardien de but des Blues, Jordan Pickford, après six minutes à Goodison Park.

Van Dijk a dû être remplacé et une évaluation plus approfondie de la blessure a révélé qu’une opération sera nécessaire. A ce stade, aucun délai précis n’est prévu pour son retour au jeu. Après l’opération, Van Dijk commencera un programme de réadaptation avec l’équipe médicale du club pour lui permettre d’atteindre sa pleine forme physique dès que possible », pouvait-on lire sur le communiqué fourni par les Reds ce dimanche.

Mais, malgré tout, le joueur Batave garde l’espoir de revenir le plutôt possible. «Cet après-midi je me suis réuni avec un médecin pour élaborer le planning de ma récupération après l’incident d’hier. Je suis complètement concentré sur ma récupération et je vais tout faire pour revenir le plus rapidement possible. […] Dans le foot, comme dans la vie, je crois que tout arrive pour une raison et c’est important d’essayer de garder la tête haute malgré les hauts et les bas», a-t-il notamment écrit