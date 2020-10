Bénin: voici ce qui est reproché aux responsables de High Life et Chymall, déposés en prison

Quatre responsables de High Life et Chymall ont été mis sous mandat de dépôt ce mercredi 28 octobre. Plusieurs faits sont reprochés aux mis en cause.

On en sait un peu plus sur les chefs d’accusation portés contre les responsables de High Life et Chymall. Selon des sources proches du dossier, S. A., E. T., G. M et S. A., respectivement responsables de Chymall et High Life sont poursuivis pour escroquerie via internet, fraude fiscale, transport des contrebandes sans déclaration des produits et blanchiment de capitaux. Présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ils ont été déposés en prison.

Les choses sont allées visiblement très vite dans ce dossier. L’interpellation des mis en cause remonte à quelques jours, devant la Brigade économique et financière (BEF). Si le procureur décide aujourd’hui de mettre sous mandat de dépôt, cela va s’en dire qu’ils n’ont pas convaincu sur les faits portés contre eux. High life et Chymall se présentent aux populations comme des structures d’opportunités d’affaires, du marketing relationnel, du E-commerce. En ce qui concerne High life, c’est une organisation de marketing de réseau en ligne et hors ligne basée sur le principe de l’entraide.

Crainte d’un ICC bis

Depuis le spectaculaire procès de l’affaire ICC Service, la Criet est aux aguets sur tous les dossiers qui risquent de conduire à une autre rocambolesque affaire d’escroquerie, comme celle de ICC Service. Avant High Life et Chymall, certaines structures exerçant dans le même domaine avaient été déjà épinglée et punies. Les responsables de High Life et Chymall risquent gros s’ils sont reconnus coupables, la Criet a montré qu’elle a la main très lourde sur ces genres de dossiers.