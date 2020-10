Bénin: une veuve bastonnée à mort par son fils à Sèmè-Kpodji

La dame de 55 ans, veuve depuis quelques années, pensait bien faire ce jour en accueillant son jeune de garçon qui revenait de la ville par un plat de haricot accompagné de l’huile de palme et du gari.

A Lire aussi: Regain des cas de suicide au Bénin: le diable dans le bénitier

Un repas devenu presque quotidien pour la famille. La veuve vendant à la devanture de leur maison ce repas au gens du quartier. Furieux de voir encore un plat de haricot, le jeune garçon se jeta sur sa maman, la roua de coups et la laissa inconsciente.

Quand la victime a repris connaissance, elle s’est vue au milieu de ses voisins qui entre temps s’étaient porter à son secours.

“Je ne m’en reviens pas. Tout est parti si vite puisqu’il me donnait les coups de bois avec une rapidité extraordinaire. Je n’ai pas pu me défendre, et la suite, c’est de me réveiller au milieu des voisins qui étaient venus, entre temps, à mon secours“, a confié la dame, selon des propos rapportés par Crystal-News.