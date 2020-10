Bénin: une plateforme nationale de payement électronique bientôt mise en service

Le gouvernement du président Patrice Talon poursuit son effort dans la digitalisation du service public. Bientôt, la mise en service de la plateforme nationale de payement électronique sera une réalité.

Dans la perspective de la conception de cette plateforme, un atelier de découverte et de synchronisation des attentes a été organisé ce mardi 13 Octobre 2020 à Golden Tulip Hôtel avec les différents acteurs de la finance électronique.

Initiée par le ministère du numérique et de la digitalisation avec une mise en œuvre confiée à l’agence des services et systèmes d’information (ASSI), la plateforme nationale de payement électronique fait partie d’un cocktail de projets numériques du PAG, visant à rendre l’administration intelligente.

Pour le directeur général de l’agence des services et systèmes d’information (ASSI), Serge Adjovi, le présent atelier est le bienvenu en ce sens qu’il permettra de prendre en compte des suggestions importantes dans la mise en ouvre de la plateforme.

Selon lui, le programme national de payement électronique va “concentrer les solutions de payement existantes et à venir et permettra ainsi des solutions inter-opérationnelles qui faciliteront des payements et leur traçabilité.

Le projet est ensuite présenté à l’assistance par Jean-Yves Ogoudélé et Martin Biaou, deux techniciens en charge de la conception de la plateforme.