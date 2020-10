Bénin: une femme arrêtée pour avoir envoûté sa coépouse à N’Dali

La police républicaine a interpellé un charlatan et sa cliente pour envoûtement. La scène s’est passée à Mérégourou, dans la commune de N’Dali.

Une femme et son charlatan ont été arrêtés pour envoûtement. Selon Frissons radio, les faits reprochés aux deux mis en cause remontent à un an en arrière. En effet, une femme n’ayant pas apprécié la décision de son mari de prendre une seconde femme s’est rendue chez le charlatan pour jeter un mauvais sort à la nouvelle épouse.

Le charlatan aurait effectivement réussi le job. Se retrouvant en difficultés, certainement à cause du sort qui lui a été jeté, la nouvelle femme s’est rendue chez le même charlatan sans savoir qu’il était à la base de son malheur. C’est alors que le charlatan lui a tout avoué. C’est sur la base de ses aveux qu’il a été mis aux arrêts avec la coépouse de la nouvelle femme.