Bénin: un mort enregistré à Bensèkou (Kandi) suite au chavirement d’une pirogue

Dans la Commune de Kandi, un individu a perdu la vie suite au naufrage d’une pirogue sur le fleuve Bensèkou.

Selon le récit du drame rapporté par radio Kandi, la commune de Kandi a enregistré le weekend écoulé un décès par noyade. Il s’agit de la mort d’un passager après le chavirement d’une pirogue. Ils étaient deux dans la pirogue et voulaient regagner leur village après une course de l’autre côté du fleuve ce samedi 10 Octobre.

A Lire aussi: Bénin; Supposée maladie de l;He Dakpè Sossou: Azannaï en soutien s;indigne contre certains commentaires

Mais la montée des eaux suites aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Commune n’a pas facilité le voyage. Arrivés à un niveau, leur embarcation a été prise par les eaux. Des deux passagers, seul un a pu survivre de ce naufrage.

Un décès de plus qui relance la question de la sensibilisation et des recommandations du ministère de l’intérieur sur les risques de noyade en ces temps de crue.

Les recommandations du ministre Sacca Lafia aux populations des zones menacées par la crue

Le gouvernement du président Patrice Talon est préoccupé par la montée des eaux du fleuve Niger et les menaces qui pèsent sur certaines communes. Pour éviter des situations dramatiques, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, suite à l’alerte lancée par le préfet du département de l’Alibori, Mohamadou Moussa, fait des recommandations aux populations des communes menacées.

En effet, à travers un communiqué en date du 17 Août 2020, à Cotonou, le ministre Sacca Lafia informe que les services de prévention viennent d’annoncer une alerte orange pour les communes de Malanville, de Karimama et de Bonou. Cette alerte peut virer au rouge et s’étendre sur d’autres communes, prévient le communiqué du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

Pour éviter l’alourdissement des dégâts que peut générer cette inondation, Sacca Lafia invite les populations des localités concernées à observer les consignes ci-après: