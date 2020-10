Bénin: un Igbo placé en garde-à-vue pour avoir agressé une autorité

Ce samedi 24 octobre 2020, un Igbo, commerçant à Missèbo a été placé en garde-à-vue. Il est accusé de violence et voie de fait sur une autorité locale, lors d’une séance de salubrité dans le marché.

Pour avoir agressé un chef quartier et le représentant des nigérians au marché Dantokpa, un commerçant Igbo a été mis en garde-à-vue ce samedi. Selon l’Investigateur, le mis en cause a porté des coups au représentant des nigérians et au chef quartier avec une chaise.

L’incident est survenu alors que le mis en cause s’opposait la décision du chef quartier qui l’invitait à arranger ses marchandises en attendant, car l’opération de salubrité prend compte la devanture de sa boutique. Il serait farouchement opposé à cette injonction, d’où l’altercation. Alertée, la police républicaine a envoyé ses éléments qui ont interpellé le commerçant, Igbo.