Bénin: TVC et Golf Fm désormais disponibles sur les bouquets Canal+

Les chaînes béninoises TVC et Golf Fm sont désormais sur les bouquets Canal+. C’est l’annonce faite par la direction Générale de Canal+ Bénin, ce mercredi 07 octobre 2020 lors d’une conférence de presse.

Comme annoncé il y a quelques semaines, Canal+ s’est agrandi avec l’arrivée sur les bouquets de deux chaines nationales dont TVC et Golf Fm. “Depuis hier 6 octobre nous avons eu de nombreuses nouvelles chaînes”, a annoncé Jonathan Lett Directeur Général de Canal+ Bénin.

Pour lui, il s’agit de la chaîne de télé TVC et de la radio Golf Fm qui seront désormais vues dans toute l’Afrique. A l’en croire, à partir du 7 octobre 2020, ces chaînes pourront être retrouvées sur Canal 274 pour ce qui concerne TVC et canal 561 pour la radio Golf FM.

Un challenge pour Golf FM et TVC….

Les représentants des chaînes TVC et Golf FM ont chacun à leur tour promis une franche et bonne collaboration à Canal+ Bénin. Selon le promoteur de TV carrefour, Christophe Davakan, en décidant d’intégrer finalement TVC sur les bouquet Canal+, la direction Générale de Canal+ leur enlève un boulet parce que dit-il “c’était une forte pression de nos téléspectateurs qui, voyant le contenu que nous diffusons sur nos plateformes digitales ne cessaient de réclamer notre présence”.

C’est pourquoi, il espère un partenariat assez bénéfique “Ce n’est pas une fin mais un nouveau challenge qui se dresse devant nous, car il nous faut du contenu”, va-t-il reconnaître. Comme lui, la représentante de Golf FM a évoqué le retour de Golf Fm sur le bouquet canal+. “C’est une nouvelle expérience, cette fois ci, ce sera la bonne”, a-t-elle affirmé avant de remercier le groupe Canal+ pour ses efforts.

De la semaine Généreuse…

Outre l’arrivée de TVC et Golf FM, la chaîne Canal+ sport 1 est désormais disponible via la formule Acess. A noter aussi que les abonnés bénéficient de 7 jours offerts à la formule supérieure pour tout réabonnement avant échéance. Cette offre appelée semaine généreuse est valable pour tous les abonnés quel que soit leur moyen de paiement et est automatique, gratuit et disponible tout le temps.