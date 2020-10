Bénin: acquisition du premier avion pour la compagnie aérienne nationale

Le gouvernement de la rupture n’a cessé de joindre l’acte à la parole, peut-on dire. Annoncé depuis quelques mois, le projet de création de la compagnie aérienne nationale du Bénin, bientôt concrétisé. Ce jour, les autorités du pays réceptionneront le tout premier avion, destiné au transport aérien dans la sous-région.

Si, presque tous les pays africains disposent chacun d’une flotte aérienne, le Bénin vient de rentrer également dans la dynamique. Déjà 10 mois, soit le 07 décembre 2019, que le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey, a annoncé l’ambition du gouvernement de doter la République du Bénin et son aviation civile d’une compagnie internationale par des avions commerciaux pour des vols nationaux et internationaux. Selon les informations, les officiels béninois réceptionneront ce jour à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cadjèhoun, le tout premier avion pour le compte de ce projet qui n’est que la suite de précédentes décisions, comme la suppression des droits de visa pour les ressortissants africains, dont les séjours n’excéderont pas 90 jours.

Ainsi, il s’agit d’un avion à hélice neuf, de fabrication chinoise et de type ‘’MA 600’’, pouvant transporter 56 passagers et quatre tonnes de fret. Selon des sources concordantes, cet avion effectuera des vols dans les pays de la sous-région. Rappelons que le Bénin dispose d’une compagnie aérienne privée (Air Taxi Bénin) exploitant un PA-34 Seneca de 5 places et un Cessna C208 de 12 places qui effectuent déjà des vols à l’intérieur du pays, plus précisément vers l’aéroport de Parakou (Tourou) au nord du Bénin.