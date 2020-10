Bénin: toutes manifestations publiques interdites à Cotonou jusqu’à nouvel ordre

Sur décision du Maire Luc Atrokpo, tout rassemblement et toutes manifestations festive, revendicative et politique sont interdits jusqu’à nouvel ordre dans la ville de Cotonou.

Par arrêté municipal Année 2020 N°114/MCOT/SG/SGA/SA en date du 28 octobre 2020, le maire de la ville de Cotonou interdit tout rassemblement et toutes manifestations à caractère festif, revendicatif et politique jusqu’à nouvel ordre. Les adjoints au maire, les chefs d’arrondissements, les commissaires d’arrondissements et le directeur de la police municipale sont chargés de l’application stricte de cet arrêté municipal.

Aucune raison n’est donnée, pour le moment, par rapport à cette décision du nouveau Maire de la ville-Commune. Est-ce dans le contexte actuel pour poursuivre la lutte contre la propagation du Coronavirus ?

Après plusieurs mois d’absence pour des raisons de santé, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, est retourné au Bénin, dimanche 20 septembre 2020. Sans pour autant se donner de repos, l’homme a déjà pris en mains la gestion de la vitrine du Bénin.