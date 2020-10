Bénin: Théophile Yarou, le candidat pressenti des FCBE à la présidentielle? Le parti clarifie

L’ancien ministre Théophile Yarou pourrait-il être le candidat du parti (FCBE) en 2021? La question a été agitée il y a quelques jours. Paul Hounkpè vient de mettre fin à la polémique.

C’est à travers un communiqué du bureau politique du parti la force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), communiqué signé de son secrétaire exécutif national que les responsables du parti ont décidé de mettre fin à la polémique.

Dans ledit communiqué en date du lundi 26 Octobre 2020, le secrétaire exécutif national de la fcbe apporte des clarifications et invite ses militants et militantes à la sérénité, la discipline, la confiance et l’espoir d’un aboutissement heureux du processus de désignation du duo de candidats du parti.

Selon l’information qui a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux, il s’est tenu à Parakou une réunion de jeunes se réclamant du Parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Au cours de cette réunion, les jeunes aurait dressé le portrait de celui devrait être désigné comme candidat du parti et auraient fait injonction au parti de porter son choix sur ce potentiel candidat. Dans la foulée, le nom de l’ancien ministre Théophile Yarou est sorti.

Les clarifications du bureau politique de la fcbe

Dans leur communiqué, les responsables du bureau politique de la FCBE ont indiqué que:

les jeunes fcbe des 12 départements n’ont fait aucun déplacement vers Parakou et il ne peut en être autrement car aucun responsable de la jeunesse du parti ni au niveau national, ni au niveau communal ou même au niveau des circonscriptions électorales n’a été associé,

les jeunes fcbe qui ont toujours travaillé dans la discipline et le respect des textes du parti ne sauraient être utilisés pour une si sale besogne;

les responsables du parti FCBE n’ont pas de mot d’ordre à recevoir étant donné que la démarche de désignation est prévue par les textes fondamentaux du parti.

Les responsables invitent donc la vaillante jeunesse à rester sereine, disciplinée et confiante en attendant l’aboutissement du processus de désignation.