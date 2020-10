Bénin – Supposée maladie de l’He Dakpè Sossou: Azannaï en soutien s’indigne contre certains commentaires

Des commentaires désobligeants sur l’état de santé de l’honorable Dakpè Sossou qui serait souffrant suscite la vive réaction du président Candide Azannaï.

Dans une publication sur sa Page Facebook, le président du parti Restaurer l’Espoir, l’ancien ministre Candide Azannaï s’insurge sur les commentaires peu fraternels véhiculés sur l’état de santé de l’ancien maire de Lokossa.

“Mes cordiaux et très affectifs vœux de rétablissement très rapide à toi, cher frère Dakpè SOSSOU. C’est une honte, ce comportement horrible que ces ignominies publiées sur les réseaux sociaux, au sujet des ennuis de santé d’un semblable.”? lit-on dans la publication du résistant.

Pour le président du parti Restaurer l’Espoir, ce comportement des internautes sur la santé de l’un de leur compatriote, est simplement une honte que rien ne peut justifier, même pas les divergences de point de vue politique.

“J’émets la plus véhémente indignation et je condamne de telles pratiques. Je t’apporte soutien et affection. Je ne savais pas que tu étais malade. Je te porte dans ma saine méditation avec la forte concentration spirituelle que toute énergie nécessaire pour vite te remettre d’aplomb ne te fera aucun défaut.” s’indigne Candide Azannaï

Pour l’ex collaborateur du président Patrice Talon, les commentaires sur l’état de santé de l’élu du peuple peuvent être juste de méchantes rumeurs car, indique-t-il, il le sait robuste de santé.

Si malheureusement, poursuit-il, tu serais vraiment en difficulté pour ton état de santé, sois sûr d’une chose, tu t’en sortiras plus que revigoré et en meilleure forme qu’avant les insinuations maléfiques et inhumaines que j’ai lues sur les réseaux sociaux, affirme Candide Azannaï.

Il reconnait qu’il n’est pas en accord avec le député sur certaines de ses prises de positions politiques, mais ce n’est pas pour autant qu’il se permettrait de renier son statut humain par des propos qui ne sauraient être dits sur des êtres humains.