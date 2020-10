Bénin – Situation socio-politique: l’USL plaide pour une assise nationale

Pour sortir de la situation actuelle du pays, la porte de sortie, selon Stanislas Houngbédji, c’est la tenue d’une assise nationale.

Membre du parti USL, dont il est également l’un des porte-paroles, Stanislas Houngbédji, appréciant la situation politique du Bénin, invite le chef de l’Etat, Patrice Talon, à réunir les forces vives pour des échanges fructueux.

A Lire aussi: Bénin: le parti;USL; n;existe pas, Ajavon n;a jamais créé un parti, selon Théophile Yarou

Reçu ce mardi 6 Octobre dans la rubrique “l’invité du jour” sur Crystal News, Stanislas Houngbédji invite le président Talon à “cesser l’arbitraire, en convoquant une assise pour que les acteurs à divers niveaux débattent des questions politiques essentielles, pour la préservation des acquis démocratiques dans le pays”.

Pour “l’invité du jour”, la question que chaque béninois doit se poser, c’est de chercher à savoir comment faire quand un président élu parvient à avoir en main tous les leviers du pouvoir.

Pour ce membre de l’USL, la seule issue est la convocation d’une assise nationale, afin de définir de nouveaux mécanismes pour que plus jamais un président de la République ne puisse contrôler tous les autres pouvoirs.

A en croire Stanislas Houngbédji, la situation actuelle n’est plus une question d’opposition, ni de mouvance, c’est une question qui concerne la République. Car, justifie-t-il, quelqu’un d’autre peut prendre le pouvoir demain et soumettre encore tout le monde. Et là, même Talon ne pourra pas être d’accord d’être soumis par un successeur, déplore Stanislas Houngbédji.