Bénin – Sites touristiques: le parc national de la Pendjari ouvert à nouveau au public

Le parc national de la Pendjari ouvre ses portes aux visiteurs dès ce jeudi 15 Octobre 2020 avec de nouvelles innovations.

Le nouveau look de ce site touristique et les différentes mesures prises aussi bien sur le plan sécuritaire que l’aménagement du site ont été présenté par Thomas Armitt, directeur du tourisme et du développement des affaires, dans le cadre de cette nouvelle rentrée 2020-2021 qui aura lieu demain Jeudi 15 Octobre 2020.

Au titre des innovations qu’offre désormais ce site touristique, on garde ce qui suit:

le remplacement de la signalétique,

la rénovation complète du Pendjari Lodge,

et le lancement d’une nouvelle activité au Lodge.

Selon Thomas Armitt, la rénovation du Pendjari Lodge a pris en compte, la piscine, le restaurant. A cela s’ajoutent des bungalows qui sont bien décorés avec une vue sur le coucher du soleil.

” Nous avons aussi amélioré l’expérience dans les tentes de safari classique“», a indiqué Thomas Armitt dans sa présentation.

Quid des mesures sécuritaires

La sécurité a été également renforcée sur le parc, rassure Thomas Armitt. Même des mesures liées à la sécuritaire sanitaire n’ont pas été occultées pour cette réouverture des portes.

En effet, des mesures sont renforcées pour pour éviter la contamination et la propagation du coronavirus. Au titre desdites mesures, on retient: