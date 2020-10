Benin Showbiz Awards 2020: l’humoriste Elifaz nominé (photo)

L’humoriste béninois Vodisfait Elifaz Gérard Houndékpondji connu sous le nom de scène Elifaz est nominé pour l’édition 2020 de Benin Showbiz Awards.

Après Pélagie La Vibreuse et Faty, l’humoriste Elifaz a annoncé à ses fans, sa nomination au Benin Showbiz Awards 2020. “Membres tché lè (mes amis, Ndlr), voici encore une autre résultante de vos efforts. É nan tchê nou mi kaka (Merci à vous tous, Ndlr)”, peut-on lire sur sa page Facebook en légende de l’affiche qui notifie sa nomination.

Si pour Elifaz, cette nomination revient à ses fans, ces derniers pensent plutôt que c’est le fruit de son talent et de son travail bien fait. “Bravo frère. Toujours up”; “Félicitation. le mérite te revient”; “Félicitations et beaucoup de courage. Tu le mérites.”; “Félicitation C’est mérité hein et tu auras le prix”; “C’est tjr le résultat d’une traversée de désert . Bravo”, ont laissé les fans en commentaires.

En attendant le lancement des votes pour le compte du Benin Showbiz Awards 2020, Elifaz prépare la deuxième édition de son spectacle la grande réunion familiale. L’évènement se tiendra le samedi 14 novembre 2020 au théâtre de verdure du Hall des arts de Cotonou. L’entrée est à 2000f CFA pour toute personne sans distinction aucune.