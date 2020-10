Bénin: Sessimè et Nikanor en plein tournage de leur clip “Toi et moi” (photos)

Après la sortie du single, les artistes béninois, Sessimè et Nikanor, sont en plein tournage du clip “Toi et moi”.

Nikanor et Sessimè dévoilaient, le mercredi 8 octobre 2020, leur collaboration “Toi et Moi”. Deux semaines plus tard, le duo a démarré le tournage du clip de la chanson. L’annonce a été faite par Kokou Claude Balogoun, promoteur de Gangan production, ce mercredi 28 octobre 2020, sur sa page Facebook.

“C’est parti pour quatre jours de tournage de leur nouveau produit: un duo de choc provenant du Bénin”, a écrit Kokou Claude Balogoun sur sa page Facebook. Pour lui, Nikanor et Sessimè ont mis les petits plats dans les grands pour offrir à leurs fans le meilleur en sons et images. “Très bon son- une forte et très bonne équipe avec Class Lee à la réalisation- une caméra cinéma- Une machinerie et éclairage à vous couper le souffle.- bref! De belles images en perspective. Waouh……”, a-t-il soutenu.

Kokou Claude Balogoun a expliqué qu’il était passé les surprendre sur le plateau afin de leur apporter tout son soutien. Dans son message, le promoteur de Gangan production a remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé, de quelques manières que ce soit, à ce chef-d’œuvre. “Nikanor et Sessimè, merci de m’avoir adopté comme grand frère et aîné et de m’avoir accepté sur le plateau”, a-t-il reconnu.