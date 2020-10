Bénin: Sessimè en couple avec Nikanor ? La vidéo qui lance la polémique

Sessimè et Nikanor, deux artistes béninois très connus du public, semblent en couple. C’est du moins ce qui ressort de la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis ce jeudi 1er octobre 2020.

Telle une traînée de poudre, la polémique enfle sur la toile. Dans une vidéo rendue publique sur sa page Facebook, le web activiste Antonio Ahigba a annoncé que les artistes béninois Nikanor et Sessimè sont en couple. “SCOOP : C’est officiel artiste #SESSIME en couple avec NIKANOR. Bon Maintenant #AGA le partenaire de circonstances continue son chemin”, a écrit Antonio en légende d’une vidéo bien que floue parce que prise au coucher du soleil.

La séquence montre Sessimè et Nikanor en train de s’amouracher. “Je suis fou de cette femme”; “je suis folle de ce monsieur”. “Comment on fait, quand on s’aime comme ça?”; “Dites-nous comment on fait”, peut-on entendre dans la vidéo.

Fiction ou réalité?

Même s’il s’agit bien de Nikanor et Sessimè, il se pourrait que le duo prépare une collaboration et n’est nullement en couple. La preuve, Nikanor annonçait il y a quelques semaines la sortie de son premier album. Dans l’un ou dans l’autre cas, en attendant la réaction des deux artistes, la nouvelle fait grand bruit sur la toile.

Quid de Nikanor et Frédia?

Le 23 avril 2020, Nikanor a présenté à ses fans la femme de sa vie, Kesso Fredia pour la célébration de son anniversaire. “Une famille heureuse, c’est une femme heureuse qui la construit. Je déborde de bonheur avec elle. C’est avec ma #Muse que je m’amuse”, avait écrit Nikanor en légende d’une vidéo dans laquelle il s’éclate avec la jeune femme.

“Quand je vois quelqu’un s’agiter autour de ce qui m’appartient: Seigneur, pardon calme ma tension, toi seul sait de quoi je suis capable”, a écrit Kesso Frédia en légende d’une vidéo sur sa page Facebook. Est-elle toujours avec Nikanor? Difficile de répondre à cette question.