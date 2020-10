Bénin – Rencontre Talon-responsables syndicaux: la CSTB justifie son absence et accuse

Le président Patrice Talon a tenu, dans la matinée de ce Jeudi 8 Octobre, une rencontre avec six des sept confédérations syndicales. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin de Kassa Mankpo n’était pas représentée à cette séance d’échanges.

Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, Kassa Mankpo a justifié les raisons de leur absence.

De nos investigations, poursuit-il dans son communiqué, il ressort que ce sont les six (06) autres Centrales et Confédérations Syndicales qui auraient demandé à rencontrer le Chef de l’Etat pour discuter des problèmes des travailleurs, dont, entre autres, celui des 30h que le gouvernement veut imposer aux enseignants aspirants/pré-insérés.

Dans le même communiqué, les responsables de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin affirment ne pas comprendre qu’en marge des réunions de la Commission de Négociations Gouvernement-Centrales et Confédérations Syndicales conduites par le Ministre d’Etat Abdoulaye BIO-TCHANE, le Chef de l’Etat puisse convoquer une partie des responsables syndicaux et discuter des problèmes des travailleurs.

“Pourquoi écarter la CSTB de cette séance alors qu’elle demeure jusqu’à nouvel ordre la Confédération Syndicale la plus représentative des travailleurs ? Quel est le rôle que joue la commission de négociation Gouvernement/Centrales et Confédérations Syndicales ? Veut-on signifier par-là que les Ministres n’ont aucun pouvoir pour négocier avec les Confédérations et Centrales Syndicales ?“

Kassa mankpo