Bénin: rencontre entre syndicats et Patrice Talon, ce jeudi

Une rencontre est annoncée entre le Président Patrice Talon et les responsables syndicaux. Elle se tiendra ce jeudi 08 octobre 2020 au Palais de la Marina, autour de la situation des aspirants au métier d’enseignant.

Le Chef de l’Etat n’est pas resté indifférent aux cris du cœur des organisations syndicales sur la situation des aspirants, pour la rentrée scolaire en cours. Et c’est justement pour mieux discuter de ladite situation que six confédérations syndicales sont attendues à la Présidence, ce jeudi. Au cours de cette rencontre sollicitée par les syndicalistes, il sera principalement question des 30 heures de cours par semaines, attribuées aux enseignants aspirants dans les collèges.

Les responsables syndicaux ont à plusieurs reprises exprimé leur désaccord face à cette option du gouvernement, pour, a-t-il dit, régler le problème de déficit d’enseignants. “On leur dénie l’accès aux primes de rentrée et aux travaux de correction des examens de fin d’année. Mais on est prêt à leur faire porter toute la charge des conséquences de nos actes manqués. Quel pédagogue digne du nom peut donner 30 heures (donc près de 10 CLASSES) à prendre en charge par un seul enseignant qui plus est ASPIRANT !!!”, avait écrit Anselme Amoussou, Secrétaire général de la CSA-Bénin