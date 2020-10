Bénin: rebondissement dans l’affaire “harcèlement sexuel à l’Ortb”

Le quotidien Matin Libre suspendu dans l’affaire “harcèlement sexuel à l’Ortb”. C’est une décision de la HAAC qui condamne le journal suite à une publication sur Mesmin Adisso. En effet, le 06 mai 2020, le journal avait allégué dans une publication que le limogeage du Rédacteur en chef adjoint et Secrétaire de rédaction Mesmin Adisso était lié à l’affaire de harcèlement dénoncée par Angela Kpeidja.

Selon la décision de la HAAC, cette publication de Matin Libre viole les articles 2, 6 et 17 du Code de déontologie de la presse béninoise et l’article 268 de la loi portant code de l’information et de la communication en République du Bénin. L’institution de régulation fait obligation au journal de nommer un Directeur de publication, de rectifier l’information incriminée et de présenter des excuses publiques à Mesmin Adisso.

Intégralité de la décision de la HAAC