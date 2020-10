Bénin: qui est Nadège Zinzindohoué, la nouvelle DAJuF de la mairie de Cotonou ?

Depuis le jeudi 15 Octobre dernier, la Direction des Affaires Juridiques et du Foncier de la mairie de Cotonou à une nouvelle patronne en remplacement de Richard AHLONSOU, suspendu, quelques semaines plus tôt. Qui est Sènami Nadège Zinzindohoue épouse Badet, la nouvelle Directrice des Affaires Juridiques et du Foncier?

Nommée par arrêté municipal signé du Maire par intérim Randyx R. Romain Ahouandjinou, jeudi 15 Octobre 2020, Sènami Nadège Zinzindohoue Badet prend le fauteuil de la Direction des Affaires Juridiques et du Foncier de la mairie de Cotonou et remplace ainsi Richard Ahlonsou, qui a été suspendu de ses fonctions des semaines plus tôt. Ce lundi 19 Octobre 2020, elle prend officiellement les commandes de cette direction en présence des Chefs Services et de quelques agents de la Direction, dans les locaux de l’Hôtel de Ville.

Mais depuis cette nomination, plusieurs interrogations taraudent les esprits de ceux surtout qui ne la connaissaient pas, comme : qui est Sènami Nadège Zinzindohoue Badet et dispose-t-elle des compétences et l’expérience nécessaires pour assumer les rênes de cette direction aussi stratégique dans cette ville phare ? Nous pouvons sans hésiter répondre par l’affirmatif, puisque l’un de ses travaux de Master 2 porte sur « La décentralisation au Bénin ». Aussi elle aura été d’Août 2018 à Septembre 2020, Conseiller Technique aux Affaires Juridiques (CTAJ) du Maire par intérim de Cotonou, en passant par le poste de Directrice de Cabinet par Intérim.

Nadège Zinzindohoue Badet est titulaire d’un Master Professionnel Administrateur privé et public en Afrique option droit public et relations internationales à l’Université de Reims Champagne Ardenne en France et d’une maitrise en droit privé option droit des Affaires et carrières judiciaires à l’UNB actuelle UAC. Doctorante en droit public à l’UAC, elle fait partie des femmes du Bénin, qui très tôt, se sont engagées dans la vie associative.

Voici une partie de son Curriculum vitae

2006 – 2012 : Monitrice de travaux dirigés en Droità la Faculté de Droit et de Science Politique (FADESP) UAC.

2009 – 2015 : Attachée Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche à la FADESP-UAC

Mai/Septembre 2015: Consultante en Egalité Femme/Homme, Coopération canadienne (UAP/Bénin)

2016-2018 : Chargée de cours à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) Unité de Cotonou.

Cours enseignés :

– Institutions Administratives et Juridictionnelles

– Histoire Politique et Constitutionnelle du Bénin

Au regard de ce parcours élogieux, nous pouvons noter que ce choix du Maire par intérim, Randyx R. Romain Ahouandjinou, repose sur la compétence et l’expérience.

Rappelons que Sènami Nadège Zinzindohoué Badet, aujourd’hui membre de l’Union Progressiste est militante de plusieurs associations et mouvements confessionnels de jeunes au sein de l’Eglise Catholique, mais également de plusieurs organisations de la société civile, notamment FORS-LEPI, FORS-ELECTIONS et bien d’autres, en vue de la sauvegarde des acquis de la démocratie béninoise à travers l’organisation d’élections libres et transparentes.