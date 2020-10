Bénin – Présidentielle 2021: une marche de femme annoncée contre le parrainage

Une géante marche de contestation du parrainage pour le compte de la présidentielle de 2021 est annoncée pour le 26 Octobre 2020.

Des femmes sont vent debout contre la tenue de l’élection présidentielle de 2021 avec le maintien du système du parrainage. Pour se faire entendre, elles ont décidé de battre le macadam.

Cette marche pacifique annoncée pour le 26 Octobre prochain vise à exiger la suppression du parrainage afin d’ouvrir la présidentielle de 2021 à tous les candidats possibles.

A travers cette marche organisée par une kyrielle d’organisations, soutenue par des acteurs politiques, les femmes entendent réclamer le droit de choisir les personnes à même de les diriger.

Cette marche est annoncée après que le chef de l’Etat lors d’un entretien accordé au magazine panafricain Jeune Afrique a affirmé qu’avec même le parrainage qui est maintenu la compétition électorale aura lieu.

De son côté, la Commission électorale nationale autonome, suite à une rencontre de travail tenue en début de semaine avec des représentants des partis politiques légalement constitués, a annoncé que le parrainage sera sous anonymat.

La tenue de la marche pacifique annoncée pour le 26 Octobre, une date symbolique en République du Bénin, pourra-t-elle faire bouger les lignes et ouvrir la compétition électorale à tous les candidats potentiels? Wait and see.