Bénin – Présidentielle 2021: pour la préservation de la paix, les sages de la Donga donnent de la voix

A la suite de l’appel des sages du département du Borgou en début de semaine écoulée pour la préservation de la paix en cette veille de la présidentielle, ceux de la Donga ont également donné de la voix ce dimanche 18 Octobre 2020.

Dans une déclaration lue par le porte-parole, Joachim Dangou, les sages et notables du département de la Donga plaident pour une élection présidentielle ouverte, inclusive et transparence en 2021.

C’est, selon eux, la seule condition pour préserver la paix dans le pays et pour éviter la répétition des faits déplorables enregistrés au lendemain des législatives de 2019.

” Tirant leçon de l’exclusion des législatives et des communales de l’opposition, nous disons haut et fort et à visage découvert, deux mais pas trois. C’est pour ça que nous, sages de la Donga, recommandons vivement au chef de l’État, de faire demi tour et d’organiser une assise nationale inclusive avec le retour des exilés politiques et la libération des détenus politiques avant les élections présidentielles de 2021“

Joachim Dangou