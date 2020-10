Bénin – Présidentielle 2021: les OSC au cabinet de Joseph Djogbénou

Le président de la cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbénou, a reçu, ce vendredi 23 Octobre 2020, les membres de la plateforme des organisations de la société civile.

Au Bénin, la présidentielle de 2021 préoccupe toujours les organisations de la société civile. Dans le but de jouer leur partition afin que cette compétition électorale préserve la paix et la cohésion nationale, les membres de la plateforme des organisations de la société civile ont demandé et obtenu une audience auprès du président de la cour constitutionnelle.

Conduite par la magistrate Claire Hounga Ayémonan, présidente du groupe national de réponse électorale de la plateforme, cette délégation de la société civile est allée échanger avec Joseph Djogbénou, des dispositions à prendre pour préserver la paix sociale.

Pour Claire Hounga Ayémona, la période électorale est une période délicate qu’il faut aborder avec toutes les précautions possibles pour éviter des risques de débordement.

Dans ce cadre, la délégation reçue par Joseph Djogbénou a fait savoir que des actions sont entamées sur le terrain afin d’anticiper sur d’éventuels risques de violentes manifestations.

Il faut préciser qu’avant les membres de la plateforme des organisations de la société civile, le président de la cour constitutionnelle a reçu, la semaine dernière, une délégation de “Les Démocrates” qui est venue elle aussi exprimer ses appréhensions sur la présidentielle de 2021.