Présidentielle 2021 au Bénin: après sa diatribe contre Patrice Talon, “Les Démocrates” fait 3 exigences

La gouvernance du président Patrice Talon est passée aux cribles par les responsables de “Les Démocrates”, la formation politique de l’opposition en instance de déclaration au ministère de l’intérieur. C’était ce mardi 20 Octobre à l’occasion de leur rentrée politique.

En effet, après sa diatribe contre le pouvoir de la rupture, le président de cette formation politique, l’ancien vice-président de l’assemblée nationale, Eric Houndété, a présenté les exigences de son parti pour la présidentielle.

Pour Eric Houndété, il ne sera pas question de laisser au régime de la rupture, le champ libre pour la confiscation de l’élection présidentielle de 2021.

“Le Parti Les Démocrates, fort de ses idéaux fondateurs et suivant son idéologie, la social-démocratie, et s’appuyant sur le pluralisme politique et social, se positionne comme une alternative crédible pour conduire notre peuple vers une aube véritablement nouvelle que nous appelons de tous nos vœux.”

Eric Houndété