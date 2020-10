Bénin – Porto-Novo: 2 présumés cybercriminels en fuite, arrêtés à Parakou

Deux cybercriminels recherchés à Porto-Novo, sont arrêtés en fin de ce weekend à Parakou, où ils se sont réfugies.

L’exploit est relevé par le commissariat du deuxième arrondissement de Parakou qui a pu mettre la main sur les deux individus réputés pour leur escroquerie sur le net.

A Lire aussi: Bénin: les corps des 3 étudiants nigérians emportés par la mer retrouvés

Selon des sources policières, ces deux présumés cybercriminels se prennent pour des experts du domaine et initient d’autres jeunes à cette activité qui consiste à escroquer leurs victimes via des moyens électroniques notamment sur internet.

Recherchés à Porto-Novo, l’un des deux cybercriminels a quitté la capitale politique du pays pour s’établir dans la cité des Kobourou où il a poursuivi ses sales besognes.

Mais c’est sans compter sur la détermination des hommes du général Soumaïla yaya qui l’ont filé jusqu’à son point de chute. Il a été interpellé dans la soirée de ce dimanche 4 Octobre avec le second cybercriminel.

Une perquisition de leur domicile a permis de mettre la main sur plusieurs objets, tels que des ordinateurs portatifs, des routeurs de connexion internet, des smartphones contenant des données de cybercriminalité, des talismans, des cadenas, une corne d’animal couverte d’un liquide rougeâtre et de plumes, du savon africain dans une calebasse et un talisman superposé de pointes et de fil rouge.

Soumis à un interrogatoire, les deux présumés cybercriminels âgés de moins de 30 sont passés aux aveux. Ils seront présentés au procureur de la république du tribunal de première instance de Parakou qui décidera de la suite de la procédure à leur encontre.