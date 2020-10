Benin: polémique après un récent statut de Boni Yayi sur Facebook

Le port du masque peut protéger contre la contamination à la Covid-19, mais à condition de suivre correctement les règles d’usage. Ce que apparemment l’ancien président semble ne pas maitriser, créant la polémique sur Facebook.

Ce mardi 6 octobre 2020, l’ancien président Thomas Boni Yayi est apparu sur les réseaux sociaux avec une photo à polémique. L’homme politique béninois, dans un contexte où le port de masque est obligatoire sur toute l’étendue du territoire béninois, s’est affiché avec un masque chirurgical. Mais le hic se trouve au niveau du mode d’emploi.

L’ancien locataire de la Marina, suivi par plus de 300.000 personnes sur sa page facebook, n’a pas jugé utile de suivre les consignes d’usage du masque selon les recommandations des autorités sanitaires béninoises. Boni Yayi a porté le masque sous le nez, oubliant que l’organe de l’olfaction est la principale voie de propagation et de contamination au coronavirus.

Si la photo a été très vite commentée, beaucoup d’internautes n’ont pas manqué de faire cette remarque qui dénote d’une légèreté grossière de la part de son équipe de communication. Au vu du rang de l’illustre personnalité, une telle image ne devrait pas être publiée dans ce contexte où tous les efforts des autorités convergent vers la sensibilisation pour le respect des gestes barrières.

Comment porter un masque pour éviter la propagation du coronavirus ?

La COVID-19 est une maladie infectieuse virale et son mode de contagion est double, par les voies respiratoires et par le contact des mains. Ainsi, pour se protéger, le masque doit recouvrir le nez, la bouche et le menton. Bien porter le masque peut protéger l’individu et son entourage, à condition de suivre correctement les règles d’usage et d’entretien.

Mais l’OMS prévient que, le masque peut créer « un faux sentiment de sécurité amenant à négliger des mesures telles que l’hygiène des mains et la distanciation physique ». Une personne peut alors s’infecter en ajustant son masque, en l’enlevant ou en le mettant à plusieurs reprises, sans se laver les mains entre chacun de ces gestes.