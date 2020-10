Bénin – Plateforme d’orientation académique: “apresmonbac.bj” officiellement lancée

Une plateforme d’orientation académique dénommée “aprèsmonbac.bj” vient d’être lancée par la ministre de l’économie numérique et de la digitalisation.

La cérémonie officielle de lancement de cette plateforme a eu lieu ce vendredi 16 Octobre 2020 dans la salle de conférence du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique.

Co-présidée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celle du numérique et de la digitalisation, la cérémonie de lancement a eu lieu en présence des recteurs, directeurs à divers niveau de l’enseignement supérieur.

La présentation de la plateforme “apresmonbac.bj” a été faite par Maxime Bessan, Directeur du Système d’information du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Pour le présentateur, “apresmonbac.bj” s’adresse aux nouveaux bacheliers et l’objectif visé est de leur permettre de compléter l’étape de choix des formations dans les institutions du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon Maxime Bessan, il s’agit “d’authentifier les choix initiaux et la plateforme présente les quotas de bourses; les statistiques des inscrits et leurs mentions, un support leur permettant de répondre à leurs différentes difficultés”.

Et pour le faire, l’étudiant doit disposer d’un ordinateur, une connexion internet, un guide d’information et son relevé de note, précise Maxime Bessan.

Procédure à suivre sur la plateforme…

Une fois sur la plateforme “http// apresmonbac.bj”, « l’étudiant doit entrer son numéro de table et après vérification, le système demande la note non-coefficiée puis la date de naissance de l’intéressé.

Une fois les informations validées, suivront l’inscription de l’adresse mail, le numéro de téléphone, un mot de passe personnel permettant de revenir sur ses informations plus tard.

Après l’insertion du mot de passe, il y a une déclaration sur l’honneur qui s’affiche et qu’il faut cocher. Cela permet d’activer le compte. Ensuite, il opère le choix de l’université et de la filière. Il soumet enfin ce choix et le système affiche « vos choix ont été acceptés ». Il pourra se déconnecter et revenir une autre fois pour procéder à des modifications s’il le veut.