Bénin – Plaidoirie pour l’ouverture de la présidentielle: “Les Démocrates” chez Batoko

Une délégation du parti “Les Démocrates” était ce jeudi 1er Octobre 2020 au cabinet du président de la cour suprême, Ousmane Batoko.

La délégation, présidée par l’ex-vice-président de l’assemblée nationale et président du parti “Les Démocrates”, est allée exposer au président de la cour suprême, des préoccupations liées à l’élection présidentielle de 2021 et à la menace qui pèserait sur la démocratie et sur la justice dans le pays.

A Lire aussi: Bénin: le parti ;Les Démocrates; toujours en attente de son récépissé

Le président Eric Houndété et sa suite sont surtout allés plaider auprès du président de la haute juridiction, afin qu’il pèse de tout son poids pour la préservation de la démocratie et l’Etat de droit en République du Bénin.

Cette démarche du parti en création, selon son président, n’est que la première d’une série, prévue auprès des responsables des différentes institutions du pays.

Après avoir écouté les préoccupations de ses hôtes, le président de la cour constitutionnelle, Ousmane Batoko, les a rassurés et leur a prodigué de sages conseils.

Après la cour suprême, Eric Houndété et ses compagnons politiques feront, les jours à venir, les mêmes démarches auprès de la cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Djogbénou et auprès du médiateur de la République, Joseph Gnonlonfoun, pour la même plaidoirie.

Précisons que le parti “Les Démocrates”, qui a entamé le processus de son existence légale au niveau du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, est toujours en attente de son récépissé d’existence légale.