Bénin: Patrice Talon et responsables syndicaux se rencontrent à nouveau vendredi

Au Bénin, le président de la République a décidé de maintenir le dialogue avec les représentants des travailleurs.

En effet, une semaine après la rencontre convoquée par le chef de l’Etat avec six des sept centrales et confédérations syndicales et les représentants des aspirants à la fonction d’enseignant, une nouvelle rencontre est annoncée. Selon les informations de BENIN WEB TV, le président de la République, Patrice Talon a convoqué pour ce vendredi 16 Octobre 2020, une rencontre avec ces derniers.

Cette rencontre initiée par le chef de l’Etat, quelques semaines après la rentrée scolaire et académique de 2020-2021, vise de façon globale à écouter les responsables syndicaux sur les difficultés et les revendications des travailleurs.

Loin de se substituer à la rencontre de la commission permanente de Négociations Gouvernement-Centrales et Confédérations Syndicales conduites par le Ministre d’Etat Abdoulaye BIO-TCHANE, les échanges validés par le président de la République vise à démontrer aux représentants des travailleurs que le gouvernement ne reste pas sourd à leur revendication.