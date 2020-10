Bénin – Palais des gouverneurs: Louis Vlavonou présente son rapport d’activités ce mardi

Depuis qu’il siège à la tribune officielle du palais des gouverneurs, l’honorable Louis Vlavonou, président de l’assemblée nationale, soumettra demain à ses collègues son troisième rapport d’activités.

La présentation du rapport d’activités du président répond aux dispositions de l’article 21 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui stipule :

“Le Président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. A cet effet, le Président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion. L’Assemblée en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au Président de lui fournir toutes explications et justifications qu’elle estime nécessaires. Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres”.

