Bénin – Octobre Rose: message de l’He Sèdami Mèdégan Fagla aux filles et femmes

Depuis 35 ans, est lancée ”Octobre Rose”, une campagne de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, afin de mieux lutter contre le mal. En République du Bénin, l’honorable Sèdami Mèdégan Fagla, à travers un message sur sa page Facebook, apporte sa compassion et encouragement à toutes les filles et femmes frappées par ce mal.

“Octobre rose” est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. L’événement est aussi célébré au Bénin par des discours, mais aussi des actions de dépistage sur le terrain.

C’est pour cela que l’honorable Sèdami Awoyogbé Mèdégan Fagla, via sa page Facebook, a adressé un message de compassion aux femmes et aux filles. Pour la député, il y a nécessité de prise de conscience et d’un engagement singulier de tous, tout au long de ce mois qui lui est dédié pour que régresse le fléau: « Les milliers de morts que fait ce mal principalement au féminin dans le monde et sous nos cieux africains et béninois, nécessite que chacune d’entre nous, à son niveau s’engage, au moins pour ce mois, pour que recule le cancer du sein. »

Sèdami Mèdégan Fagla a également dit ses compassions aux femmes et foyers frappés par ce mal: « À toutes les filles, à toutes les femmes frappées par ce mal, je dis ma compassion et mes encouragements, car la rémission totale reste un espoir. À tous les foyers qui ont vu partir dans la douleur une fille, une sœur, une épouse, une mère, je demande de prendre courage et d’œuvrer à ce que de nouvelles victimes ne partent pas dans la famille. » Et pour finir, elle a rappelé les gestes nécessaires pour combattre et faire reculer le cancer du sein: « Dépistons-nous, Palpons-nous ».

Rappelons que l’événement “Octobre Rose” est né aux États-Unis, et a eu lieu pour la première fois en 1985, soutenu par l’American Cancer Society et l’entreprise Imperial Chemical Industries. Il est symbolisé par le ruban rose.