Bénin: Noce de Platine de Madeleine Kounonla épouse Agossa Hounkposso (vidéo)

Les enfants Agossa Hounkposso ont célébré leur mère, Madeleine Kounonla épouse Agossa Hounkposso à l’occasion de ses 70 ans d’anniversaire le samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020.

Même s’ils savent gratifier leurs parents par leurs sourires et leurs affections, les enfants Agossa Hounkposso pensent avoir une dette envers leur adorable maman.

C’est fort de cela qu’en reconnaissance et en remerciements pour le sacrifice fait par cette dernière, dans la joie et le bonheur, ils ont décidé d’inverser les rôles, pour faire de leur mère, dame Madeleine Kounonla épouse Agossa Hounkposso, l’héroïne de leur vie. C’est ainsi qu’elle a été mise à l’honneur les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020 à l’occasion de ses 70 ans d’anniversaire.

A l’occasion de cette fête, la chanteuse béninoise miss Espoir a gratifié l’héroïne de sa chanson fétiche et titre à succès “Maman”. Aussi, pour marquer ces journées d’une touche particulière et célébrer leur mère de son vivant, la fête a eu lieu au domicile d’un des fils de l’héroïne sur deux jours consécutifs. Chants, danses, tambours et trompettes retentissaient pour le bonheur de leur maman chérie. Tour à tour, les petits enfants de Madeleine Kounonla épouse Agossa Hounkposso ont chanté pour le plaisir de leur mémé.

Nul doute que c’était une fête magique, une belle célébration de l’amour d’un enfant envers sa mère, que les enfants Agossa Hounkposso ont su offrir à leur génitrice de son vivant, en espérant la lui réitérer, des dizaines de fois.