Bénin: Nikanor évoque sa collaboration avec Sessimè et dévoile le prix du titre “Toi et moi”

Ce mardi 06 octobre 2020, le chanteur Nikanor a dévoilé le prix de vente de sa collaboration avec la chanteuse Sessimè.

“200F CFA”, c’est à ce prix que sera vendu le featuring “Toi et moi” de Sessimè et Nikanor dont la sortie est prévue pour ce mercredi 07 octobre 2020. A en croire l’interprète du titre Jeune fort, l’idée est d’éviter les partages Whatsapp afin de permettre aux artistes de bénéficier un tout petit peu de leur œuvre.

Dans sa vidéo, l’artiste est revenu sur le concept du titre Diyo. Comme pour répondre aux polémiques sur sa relation avec Sessimè, il explique que, quand deux personnes s’aiment, ceux qui sont à l’extérieur ne peuvent pas comprendre. “On a cette habitude de juger les personnes. Mettez-vous un instant à la place de deux personnes qui s’aiment. Laissons l’amour dominer le monde”, dit-il avant d’inviter les internautes à éviter les préjugés.

Pour rappel, le mercredi 1er octobre 2020, une vidéo dévoilant Sessimè et Nikanor a fuité sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une vidéo qui montre Sessimè et Nikanor en train de s’amouracher. Il n’en fallait pas plus pour susciter une grosse polémique sur une possible relation amoureuse entre Sessimè et Nikanor.