Bénin: Nikanor en couple avec Sessimè? Sa réponse qui ravive la polémique (vidéo)

Le chanteur béninois Nikanor a évoqué, ce mercredi 14 octobre 2020, la polémique sur sa relation amoureuse avec sa compatriote, l’artiste Sessimè.

Reçu sur l’émission Matinal Bonjour de Bénin de Radio Bénin, Nikanor est revenu sur son titre “Toi et moi” traité de remix et sa supposée relation amoureuse avec Sessimè.

Bénin: Nikanor en couple avec Sessimè? Sa réponse qui confirme les rumeurs (vidéo)

“J’avais dit au début que je ne voulais pas répondre à cette question”, a prévenu Nikanor avant de finalement répondre à la question de l’animateur Achille. Sans répondre par OUI ou par NON, Nikanor a préféré laisser le temps au temps. “Je pense que c’est très simple hein. S’il y avait quelque chose entre Sessimè et moi, de toute les façon, ça se saura”, a-t-il expliqué.

Pour l’interprete du titre “Jeune Fort”, le plus important, c’est de rester concentré sur ce qui est officiel. “On a une relation professionnelle, on a sorti une collaboration qui est en train de tourner (…)”, va-t-il préciser. Si pour Nikanor, leur collaboration est ce qui est officielle, il n’est plus à démontrer que ce qui est officieuse reste leur histoire d’amour.

A noter qu’une vidéo montrant Sessimè et Nikanor en train de s’embrasser à fuité sur la toile. Cette vidéo a lancé une polémique qui s’est fait solder par une collaboration entre les deux artistes d’où le titre “Toi et moi” jugé par les fans comme un remix de la chanson à Succès “Manvo Manvo” de Nikanor.