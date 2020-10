Bénin – Mort d’un aspirant professeur d’anglais: Chabi Yorouba Liassou s’est jeté dans un puits

Contrairement aux informations distillées sur les réseaux sociaux, l’aspirant professeur d’anglais en service au CEG de Banikoara, Chabi Yorouba Liassou, n’est pas mort par pendaison mais la victime s’est plutôt jetée dans un puits, jeudi 22 octobre dernier.

Dans un message rendu public, Benoit Abboh, Responsable Donga du Collectif des Aspirants professeurs, a fait la lumière sur la situation qui a conduit au suicide du collègue.

Selon lui, Chabi Yorouba Liassou était bien en situation de classe. Il avait démarré correctement la rentrée et a continué de donner des cours jusqu’à son suicide. Il ne s’est pas pendu comme l’avait fait savoir un internaute. Il s’est jeté dans le puits, a-t-il souligné. « Nous avons retrouvé ses chaussures au bas du puits, et l’entourage a confirmé qu’il s’est donné la mort pour des raisons familiales. Je dois aussi dire que notre collègue est un enseignant sans problème, il est très discret et un peu replié sur lui-même ».

Il a aussi ajouté que les membres de la délégation n’ont pas confirmé que c’est la situation des aspirants qui a causé sa mort, surtout qu’il donnait des cours. Pour finir, il clarifie que le combat des aspirants n’est pas politique.