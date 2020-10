Bénin – Mesures sociales contre la Covid-19: rencontre ce vendredi avec les entreprises délaissées

Dans le cadre des mesures d’accompagnement contre les effets économiques de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement rencontre, ce vendredi, une catégorie de promoteurs d’entreprises.

Il s’agit de la catégorie des responsables d’entreprises ayant soumis leur dossier de demande mais délaissés pour bénéficier des mesures sociales initiées par le gouvernement.

C’est à travers un communiqué en date de ce jour, Mercredi 14 Octobre 2020 que ces promoteurs d’entreprises ont été conviés à une séance de travail.

Selon le communiqué signé du directeur de cabinet du ministre de l’Economie et des finances, Herman Orou Takou, il s’agit d’une séance d’information qui aura lieu ce vendredi à partir de 10 heures dans la salle de conférence du Ministère de l’économie et des finances.

Une bonne nouvelle en perspective pour ces promoteurs qui peuvent toujours bénéficier de l’accompagnement du gouvernement pour atténuer les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur leurs affaires.

Des mesures soumises à conditions

Réuni ce samedi 27 juin 2020, à la salle de conférence du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, le gouvernement a tenu une rencontre d’information avec des responsables d’entreprises impactées par les mesures d’atténuation des effets économiques et sociaux de la pandémie du Coronavirus.

Cette rencontre a rassemblé les acteurs du secteur privé, d’une délégation du ministère de l’économie et du ministère du plan. La délégation est constituée du Directeur Général des Affaires Économiques du Ministère de l’Économie et des Finances, Monsieur Aristide Mèdenou, du Directeur Général des Politiques de Développement du Ministère du Plan et du Développement, Monsieur Cyriaque Edon, et du Directeur de la Programmation et de la Prospective du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, Monsieur Thierry Adoko/

L’ordre du jour de la séance était consacré aux conditions pour bénéficier des subventions de l’Etat pour alléger les impacts du covid-19.