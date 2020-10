Bénin – Marche pacifique des femmes: Ganiou Soglo soutient l’initiative

Initiée par les femmes, la marche de protestation de ce samedi 3 Octobre 2020 bénéficie du soutien de certains acteurs politiques, dont l’ancien ministre, Ganiou Soglo.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien ministre des sports, Ganiou Soglo, a encouragé les femmes pour leur initiative.

Cette marche pour la paix es, selon Ganiou Soglo, une bonne initiative qui mérite d’être accompagnée par l’ensemble de la population béninoise.

“Cela (la marche de protestation des femmes)est un bon début pour le retour de notre pays à un État de droit». Ganiou Soglo dans sa publication

Pour la réussite de l’initiative, Ganiou Soglo accompagne les femmes de mots de félicitation et d’encouragement.

“Je voudrais adresser ce message d’encouragement et de félicitation à toutes nos mamans, nos sœurs et femmes qui seront présentes ce jour pour la grande marche “blanche” Ganiou Soglo

Une marche pour la paix et la démocratie

L’objectif visé par la marche pacifique dénommée “marche blanche” de ce samedi 3 Octobre 2020 est la préservation de la paix en cette période où le Bénin se prépare pour la présidentielle de 2021.

Selon les initiatrices de la marche, la préservation de cette paix passe par une série d’actes et de comportements. Aussi, entendent-elles passer par ce mouvement d’humeur pour exiger la restauration de la démocratie, le retour des exilés politiques et la restauration des libertés individuelles et collectives.

La marche qui prend fin à la préfecture de Cotonou, permettra aux manifestants de délivrer leur message aux autorités du pays et aux acteurs politiques.