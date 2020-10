Bénin: l’Udbn enregistre de nouvelles démissions

Ce lundi 12 octobre 2020, des membres de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn), à travers une déclaration de presse, ont annoncé leur démission collective du parti. Il s’agit d’une deuxième vague de démissions qui fragilise le parti dans la partie septentrionale.

L’Udbn enregistre une nouvelle vague de démissions dans la 7è et 8è circonscription électorale. Coordonnateurs et membres fondateurs, ils ont décidé de se retirer du parti, dont Claudine Prudencio assure la présidence. « Nous, membres fondateurs Udbn et militants à la base des 7e et 8e Circonscription électorale, venons par la présente vous faire part de notre démission du parti « Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) que vous présidez », a déclaré Riliwanou Ali Idrissou, rapporté par Daabaaru.

Ces leaders évoquent une décision prise en accord avec les militants à la base, de leurs localités respectives. Pour justifier la démission, Farouq Sarè Zoumarou, ex-coordonnateur de l’Udbn, dans le 3è arrondissement de Parakou, parle d’irrégularités enregistrées dans le fonctionnement du parti, lors des élections communales de 2020.