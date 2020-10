Bénin – Loi de finances 2020: voici ce qui explique la hausse du budget général de l’État

Le Budget remanié de l’Etat pour la gestion 2020 a été adopté par les députés de la 8ème législature, ce jeudi 15 octobre 2020, avec un taux d’augmentation de 9,1%. Une hausse clarifiée par le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, dans un document présenté aux députés.

En raison de la pandémie du coronavirus, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et ses collègues parlementaires ont décidé d’examiner le projet de budget général de l’Etat, gestion 2020 remanié en procédure d’urgence.

Il s’agit d’un projet de Loi de finances rectificatives pour la gestion 2020 qui s’appuie sur les repères de la politique économique et sur les fondamentaux de la politique budgétaire définis par l’Etat depuis le début du quinquennat 2016-2021.

A l’issue des travaux, le Budget remanié de l’Etat pour la gestion 2020 s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2167,099 milliards de francs CFA contre 1986,910 milliards de FCFA, soit une hausse de 180,189 milliards de francs CFA, correspondant à un taux d’augmentation de 9,1%.

Romual Wadagni clarifie l’augmentation

Un document présenté par le Ministère de l’économie et des finances aux parlementaires indique que la hausse s’explique par la prise en compte au budget de l’État, des dépenses d’urgence sanitaire, des transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages de même que par des mesures de facilitation d’accès aux crédits, d’une part, et la mise aux normes des équipements et installations sanitaires, d’autre part.

A en croire le rapport publié par le site du gouvernement, ce projet de loi de finances rectificative a pris en compte les diverses contributions reçues des donateurs et des partenaires techniques et financiers du Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de riposte nationale contre la Covid-19.

La même source rassure que les députés ont voté à l’unanimité le projet de budget général de l’Etat, gestion 2020 remanié et ont apprécié les nombreux efforts du gouvernement et du ministre des finances, Romuald Wadagni.