Bénin: limogeage de Xavier Potdevin, Directeur des finances et de la comptabilité du PAC

Xavier Potdevin n’est plus Directeur des finances et de la comptabilité du Port autonome de Cotonou (PAC). Il a été relevé de ses fonctions par le Directeur général, Jorys Albert Thys.

Xavier Potdevin est relevé de ses fonctions de Directeur des finances et de la comptabilité du Port autonome de Cotonou (PAC), ce lundi 12 octobre 2020. La raison évoquée par le Directeur général du Port pour justifier ce limogeage, est la “réorganisation et le bon fonctionnement de la Direction des finances et de la comptabilité”.

Nommé en novembre 2018, il aura passé près de deux ans à ce poste stratégique de la structure, après la mise en oeuvre de la gestion par délégation, confiée au Port d’Anvers.